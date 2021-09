Ökologische Tierhaltung : Gruppenkuscheln für Schweinefamilien

Wachtberg Die Familie Bollig aus Wachtberg hat ihren Wittfelder Hof auf ökologische Tierhaltung umgestellt. Die Schweine können in Boxen miteinander kuscheln und im Sommer gibt es eine Dusche im Außenbereich.

Sonnenschutz und Sprühkühlung

Der Landwirt sieht in der ökologischen Gruppenhaltung nur Vorteile: „Die Tiere sind selten krank und haben spürbar weniger stress.“ Sechs bis sieben Wochen lang wachsen die Ferkel in der Gruppe mit Geschwistern und Tanten auf. Anschließend werden sie von den Sauen getrennt und wechseln in die Aufzucht. „Wir haben im gegenüberliegenden Teil 13 Buchten mit identischen Außenbereichen. In jedem Abschnitt leben 25 Ferkel. Sie bleiben dort bis sie eine Größe von 25 und 30 Kilogramm erreicht haben.“ Anschließend kommen die Tiere in die Mast. „Da wir zurzeit keinen Mastbereich haben, bringen wir die Tiere zu zwei Mästern am Niederrhein, wo sie nach Bio-Richtlinien bis zu einer Größe von 120 Kilogramm heranwachsen.“ Ebenfalls am Niederrhein werden die Schweine in einem Bioschlachthof geschlachtet und verarbeitet. „Leiden müssen die Tiere in ihrem Leben nicht“, betont Bollig. Denn alle Stationen seien nach Biorichtlinien konzipiert und die Tiere hätten kurze Wege. „Außerdem sind keine Fremdarbeitskräfte oder externe Speditionen in die Kette eingebunden“, sagt Bollig. Und im Schlachthof würden die Schweine in „überschaubarer Stückzahl“ geschlachtet.