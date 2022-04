Gymnasium Nonnenwerth : Schulleiterin Andrea Monreal meldet sich mit Brief zurück

Nonnenwerth Nonnenwerths Direktorin Andrea Monreal hat sich in einem Brief an die Schulgemeinschaft gewandt. Darin erklärt sie ihre lange Abwesenheit – und was einer Rückkehr im Weg steht.

Fast ein halbes Jahr war es still um Nonnenwerths Schulleiterin Andrea Monreal. Auf der Rheininsel, auf der sich das private, vor dem Aus stehende Gymnasium befindet, soll sie nicht mehr anzutreffen gewesen sein. Laut Träger Peter Soliman war sie krankgemeldet. Jetzt meldete Monreal sich selbst zu Wort, in einem Brief an Schüler, Kollegen und Eltern. In den letzten Wochen, schreibt Monreal, seien die Fragen nach dem Grund ihres langen Wegbleibens drängender geworden, und seit einigen Tagen seien wohl auch „weniger wohlmeinende Gerüchte“ zu ihr im Umlauf. „Daher ist es an der Zeit, Ihnen und Euch Klarheit zu verschaffen.“

Nachdem im November vergangenen Jahres die Gespräche an den runden Tischen zur Rettung der Schule, die nach Solimans Willen aufgrund angeblich zu hoher Brandschutzkosten zum Schuljahresende schließen soll, immer schwieriger geworden und die ersten Kündigungen an Kollegen verschickt worden seien, habe sie Kontakt zur Schulleiterin von Solimans internationaler Schule ISR in Neuss aufgenommen. „Da wir einen recht guten, fast freundschaftlichen und offenen Umgang pflegen, wollte ich den Versuch unternehmen, über sie einen erneuten Schritt auf Herrn Soliman zuzugehen und zu versuchen, eine Brücke zu schlagen“, so Monreal. Allerdings habe sie dann über die Neusser Schulleiterin erfahren, dass sie auf Nonnenwerth nicht mehr erwünscht sei. Von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), das ist die zuständige Schulbehörde, habe sie erfahren, dass Soliman die Aufhebung ihrer Zuweisung zum Franziskus Gymnasium Nonnenwerth beantragt habe. Dies, zusammen mit den vorherigen Ereignissen – dem Einsatz für die Schule, der Übernahme der Trägerschaft durch die ISR, der Coronapandemie, der Flut im Ahrtal – habe bei ihr dazu geführt, dass sie krank wurde.

Tätitgkeit bei der Schulbehörde

Anfang März habe sie sich wieder in der Lage gesehen zu arbeiten. Seit einigen Wochen ist Monreal nach eigenen Angaben bei der ADD in Koblenz tätig, bis die endgültige rechtliche Bewertung von Solimans Antrag erfolgt sei, gegen den sie Einwand erhoben habe. Das Ministerium habe ihr zugesagt, dass sie in Kürze eine Antwort auf ihre Eingabe erhalten werde. „Es ist also keineswegs so, dass ich mich ,wegducke‘ oder die Schule, Sie und Euch allein lassen will. Ich bin nach wie vor gerne Eure und Ihre Schulleiterin, kann nur momentan, solange die rechtliche Bewertung aussteht, nicht vor Ort sein“, betont Monreal.

Schüler, Kollegen und Eltern sollten versichert sein, dass sie jeden Tag an Nonnenwerth denke und, sofern sie es von außen könne, die Schule und die Bestrebungen zur Rettung unterstütze. „Ich hoffe darauf, dass ich wiederkommen kann und dass wir es noch schaffen können und appelliere erneut und von Herzen an unseren Träger einen Weg zu finden, damit Ihr Schüler und Sie, liebe KollegInnen, auch im nächsten Schuljahr noch diese tolle Schule besuchen könnt“, schreibt Monreal weiter.

An Soliman richtet Sie schließlich die folgenden Worte: „Geben Sie uns nicht auf! Wir haben Sie 2020 herzlich empfangen und waren gemeinsam auf einem guten Weg. Lassen Sie uns auf diesen guten Weg zurückkehren. Ich habe Sie auch als einen Menschen kennengelernt, der, als wir im Juli hier im Ahrtal im wahrsten Sinne des Wortes ,im Dreck‘ standen, zusammen mit Ihrem Sohn und einigen Ihrer Mitarbeiter hierherkam und mit angepackt hat, das Haus vom Schlamm und Unrat zu befreien.“ Das habe und werde sie nicht vergessen und danke Soliman sehr dafür. Sie sei jederzeit erreichbar, um mit Soliman Wege zur Rettung der Schule zu suchen, wenn er das möchte.

