Prozess gegen Ladendiebe Haftstrafen für Diebstahlstouren in Supermärkten

Ihre ausgiebigen Einkaufstouren endeten eigentlich so gut wie nie an der Kasse: Nachdem drei Euskirchener im Alter von 32, 33 und 37 Jahren ihre „Einkäufe“ in den Wagen gelegt hatten, fanden sie immer wieder kreative Wege, auf denen sie die Märkte ohne zu bezahlen verlassen konnten. Das lief mal mehr, mal weniger erfolgreich. Jetzt kassierten sie die Quittungen für ihre illegalen Shopping-Aktivitäten und für einige weiter Straftaten.