Umbau der Bushaltestelle „Post“ Endlich funktioniert die Baustellenampel in Niederbachem

Zum weiteren Ablauf und Kosten der Arbeiten ergänzt Frech: „Der Ausbau wird voraussichtlich zwei Monate dauern und circa 200.000 Euro kosten.“ In Fahrtrichtung Mehlem wird die Haltestelle am selben Ort errichtet. In Fahrtrichtung Berkum sehe die Planung vor, dass die Haltestelle ein wenig nach hinten verlegt werde. Und zwar auf Höhe der Hausnummern 48 und 50, so Frech weiter. Perspektivisch soll darüber hinaus noch der Bau einer neuen Haltestelle in Niederbachem an der L 123 in Höhe der Straße In der Held in Angriff genommen werden. Das hatte Beigeordneter Swen Christian bereits Ende November im Zuge des Ausbaus der Haltestelle „Feuerwehr“ erklärt.