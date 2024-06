Klimafreundlichere Gewächse Heimatverein passt Bepflanzung von Blumenkästen an

Die gleichen Aktivitäten erfolgten auch bei den Pflanzkübeln. Freiwillige aus den Reihen des Heimatvereins kümmerten sich im Mai tatkräftig darum, gemeinsam mit den federführenden Gärtnern. Begleitet wurden sie dabei von einem Trecker mit Anhänger und einem „Tankwagen“. Sie pflanzten jeweils 96 stehende rote Geranien und 103 Stauden-Geranien in die Kübel. Auch die aus den Vorjahren bekannte Bepflanzung mit je 25 Eisbegonien am Auenkreuz in der Austraße und am Ehrenmal an der Konrad-Adenauer-Straße wurden realisiert.