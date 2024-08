100 Jahre SC Villip Heu vom Sportplatz im Tausch gegen Lederbälle

Auf das 100-jährige Bestehen des Sport-Club Villip 1924 e.V. blicken die Mitglieder und Freunde in diesem Jahr zurück. Gefeiert wird der Verein im Rahmen der Veranstaltung „100 Jahre Dorf-Fußball“ am 31. August und 1. September auf und neben dem Fußballplatz in Villiprott.