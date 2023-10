Heimatspaziergang durch Niederbachem Hexenjagd und schwere Jungs

Im Gegensatz zur Ära der Hexenverbrennung hielten sich in der jüngeren Geschichte des Orts tatsächlich manche Missetäter in Niederbachem auf – allerdings nicht ganz freiwillig. Aus dem Rheinbacher Zuchthaus wurden in den 50er Jahren Schwerverbrecher nach Niederbachem gebracht, um am Dächelsberg im Steinbruch zu arbeiten. Sie trieben mit einfachen Werkzeugen Löcher in die Basaltblöcke, versahen sie mit Dynamit und passenden Zündschnüren. Per Sprengung wurden große Steine aus dem Felsen gelöst. „Dafür wurde mittags die Hauptstraße gesperrt“, erinnerte sich Hüllen. Das Gestein fand schließlich über Loren seinen Weg zur einer nahen Steinbrechanlage. Kaum war es zu Baumaterial verschiedener Feinheitsstufen verarbeitet, transportierten Lkw beispielsweise Schotter oder Split zu den Baustellen im Straßenbau oder zu großen Kähnen auf dem Rhein. Manche davon schipperten in Richtung Niederlande, um Rohstoffe für den dortigen Deichbau zu liefern.