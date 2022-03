Hilfe für Menschen in der Ukraine : Hilfskonvoi von „Meckenheim hilft“ ist zurück aus Polen

Der Hilfskonvoi von „Meckenheim hilft“ ist zurück aus dem ukrainisch-polnischen Grenzgebiet. Für Stefan Pohl (rechts) und seine Helfer gab es Applaus. Foto: Axel Vogel

Meckenheim/Lwiw Ein Konvoi von „Meckenheim hilft“ hat es geschafft, 65 Paletten mit medizinischen Gütern und Lebensmitteln an Flüchtlinge und Offizielle im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet zu verteilen. Am Samstag kehrten die Helfer zurück nach Meckenheim.



Samstagnchmittag gegen 17.30 Uhr war es geschafft: Die letzten vier Fahrzeuge des Hilfskonvois für die Ukraine, der am Mittwoch aus dem Industriepark Kottenforst in Richtung des polnisch-ukrainischen Grenzübergangs Korczowa/Krakowiec gestartet war, sind wohlbehalten zurückgekehrt.

Die Fluthilfeorganisation „Meckenheim hilft“ um Stefan Pohl und Brigitte Kuchta hatte den Konvoi organisiert, der aus insgesamt acht Fahrzeugen bestand und gefüllt mit 15 Tonnen Hilfsgütern war. Geladen hatte der Konvoi vor allem Artikel für den medizinischen Bedarf, Verpflegung, Bekleidung und Hygienezubehör.

Ein Teil der Güter hatten die zwölf Mitfahrer des Konvois in Flüchtlingslagern auf polnischer Seite im Grenzgebiet verteilt. Vor allem die medizinischen Artikel musste Pohl mit vier Fahrzeugen unter Polizeischutz auf ukrainischem Gebiet in die Grenzstadt Lwiw, das ehemalige Lemberg, transportieren. Das sollte anfangs unter allen Umständen vermeiden werden, „aber die Ukrainer verfügten über kein Transportkapazitäten“, so Pohl.

Stefan Pohl und Beifahrer Peter Zachow saßen auch in einem der letzten Fahrzeuge, die am Samstag vor der Lagerhalle von „Meckenheim hilft“ im Industriepark Kottenforst ankamen, und dort mit stehenden Ovation von Mistreitern empfangen wurden.

Die verspätete Ankunft war einer dramatischen Rettungsrettungsaktion quasi in letzter Sekunde geschuldet: Pohl befand sich am Donnerstag bereits in Krakau auf dem Rückweg nach Deutschland, als er nochmals kehrt in Richtung Korczowa/Krakowiec machte. Dort wartete Viktoria G. (35) und Tochter Reana (12), die mit ihrem Neffen Nikita T. (16) aus dem so bitter umkämpften Charkiw geflohen war. „Wir wollten die drei eigentlich schon in Lwiw aufnehmen, ihr Zug hatte allerdings 72 Stunden Verspätung“, berichtete Pohl.

Am Grenzübergang Korczowa/Krakowiec klappte dann die Kontaktaufnahme. Die drei überglücklichen Ukrainer, die wegen der Bombardierungen fürchterliche Tage und Nächte in U-Bahnstationen hinter sich hatten, traten dann in einem der Sprinter des Hilfskonvois die Reise ins sichere Deutschland an.