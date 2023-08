Tanzereignis in Bonn und Umgebung Hip-Hop gefällt jungen Leuten rund um den Globus

Sie haben eine lange Reise hinter sich: Am Sonntag sind die Tanzprofis Sean Mambwere, Tichaona Chikara und Terrence Kapesa aus Simbabwe in Bonn eingetroffen und nach einer kurzen Erholungspause ging es für die drei Hip-Hopper gleich weiter zur Tanzschule Koltermann in Bad Godesberg. Dort stand am Nachmittag bereits ein erstes Training mit der Hip-Hop-Formation auf dem Programm – eine Vorbereitung für den offiziellen Auftakt des Projekts, den Dreh eines Tanz-Videos, der am Dienstag auf dem Drachenfelsplateau über die Bühne ging. In den kommenden zweieinhalb Wochen ist das Programm nicht weniger „vollgepackt“, denn neben Shows und Auftritten werden Sean, Tichaona und Terrence an neun Schulen 13 Workshops machen: in Bonn an der Robert Wetzlar Berufsschule, am Sankt Adelheidis Gymnasium, der Elisabeth Selbert Gesamtschule sowie am Friedrich Ebert Gymnasium, Otto Kühne Gymnasium und Amos Comenius Gymnasium. Allein drei Workshops sind zudem im Siebengebirgsgymnasium in Bad Honnef geplant, dort soll es am Freitag, 1. September, auch eine Hip-Hop-Show geben.