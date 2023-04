Neue Publikation des Rathausvereins erschienen So tankten Autofahrer in Oberwinter früher

Nicht allen gelang das. So war das Tankangebot beim „Gasthaus zum Bahnhof“ in Oberwinter von kurzer Dauer. Die Verlegung der Reichsstraße machte ihm wohl den Garaus. Peter Clausen aber, der seiner Schmiede und Schlosserei in der Hauptstraße 125 eine Autowerkstatt und zwei Zapfsäulen hinzufügte, schaffte den „Sprung“ auf die neue Durchgangsstraße, ebenso wie Johannes Frensch, dessen „Rheinblick-Tankstelle“ Am Unkelstein sich bis 1988 hielt. Was blieb von den vielen Kraftstoffstationen sind die JET-Tankstelle und der STAR-Betrieb „Zum freundlichen Herrn“.