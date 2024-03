Ersatz für Lärmschutzwand Holzbretter sollen Anwohner vor Lärm schützen

Die Baustelle für die Lärmschutzwand reiht sich in eine Folge von Arbeiten an der L123 ein, mit denen die Bonner und Wachtberger leben müssen. Die Gemeinde etwa baut seit dem vergangenen Jahr die Bushaltestellen in Niederbachem barrierefrei um, was eine einspurige Verkehrsführung samt einer entsprechenden Baustellenampel erfordert. Eine zweite größere Baustelle gibt es in Höhe von Gimmersdorf. Dort werde, so Straßen NRW, auf einer Länge von rund 200 Metern ein defektes Kanalrohr unter der Straße ausgetauscht. Das Projekt kostet 80.000 Euro. Wenn das Wetter mitspielt, sollen die Arbeiten am Kanal Ende März abgeschlossen sein.