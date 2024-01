Neues aus der Gastro-Szene Hotel Zu den Linden in Wachtberg hat einen neuen Pächter

Mit Hotels und Gaststätten ist das Drachenfelser Ländchen nicht mehr reich gesegnet. Wie berichtet hatte 2022 die Eigentümerfamilie des Hotels Dahl in Niederbachem aus Altersgründen den Betrieb eingestellt und das Hotel an einen Investor verkauft. Der plant dort nun den Bau eines Seniorenheims. Seit Ende des Jahres steht nun auch fest: Gastronom Michael Risch, Pächter der Ließemer Tradtionsgaststätte Zur Schüür, hört Ende April auf. Aber es gibt auch positive Nachrichten aus der Hotel- und Gastroszene: Im traditionsreichen Hotel „Zu den Linden“, das bis Ende Oktober Beate Stolze in vierter Generation geführt hatte, ist Anfang November neues Leben eingezogen. Und zwar in Gestalt des Geschwisterpaares Maria und Ehsan Ghaffari, die aus Königswinter stammen, und bereits über einiges an Gastronomie-Erfahrung verfügen.