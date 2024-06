Ankündigung beim diesjährigen Auftakt „Ich bin das letzte Mal im Einsatz“: Michael Agi gibt Kachelsteiner Kulturtage in neue Hände

Michael Agi blickte beim Auftaktkonzert, eine Johann-Strauss-Gala, zu den diesjährigen Kachelsteiner Kulturtagen in der Zehntscheune auf dem Klostergelände Heisterbach auf das 30-jährige Jubiläum: „Ich bin das letzte Mal im Einsatz für die Kulturtage. Mein Alter, also bald 90 Jahre, ist ein guter Grund, Schluss zu machen, sagte Agi, der die Kulturtage initiierte und seither dafür verantwortlich zeichnet. Michael Agi wurde 1935 in Maschta-Azaar in Syrien geboren und ist dort aufgewachsen. Zum Studium kam er nach Deutschland. Er studierte Meteorologie in Berlin, promovierte in Bonn und lebt seit 1981 in Königswinter.