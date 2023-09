Neue Weinkönigin und 72. Weinfest „Ich bin eine stolze Remagenerin“

Auf dieses Trio darf sich Remagen freuen: Antonia Dörr, ihre Schwester Tabea und Dinah Seiny werden in diesem Jahr die Römerstadt als Weinmajestäten repräsentieren. Beigeordneter Volker Thehos (Grüne) präsentierte in Vertretung für Bürgermeister Björn Ingendahl im evangelischen Gemeindehaus die drei Damen, die beim bevorstehenden 72. Weinfest vom 15. bis zum 17. September in der Innenstadt Zepter und Weinpokal schwingen und viel Liebreiz verströmen werden. Der Marktplatz am altehrwürdigen Rathaus verwandelt sich dann in ein gemütliches Weindorf, in dem die Remagener und ihre vielen Gäste ihre Feierlaune ausleben können.