Corona in der Region : 34 Infizierte im Brühler Eisenwerk

Euskirchen/Brühl Große Unternehmen in der Region melden Corona-Fälle. Bei Miele in Euskirchen sind 28 Mitarbeiter infiziert, im Brühler Eisenwerk 34, im dm-Logistikzentrum in Weilerswist neun.

Das Eisenwerk in Brühl, in dem 1600 Menschen arbeiten, meldet derzeit 34 Corona-Fälle unter den Mitarbeitern. 51 Mitarbeiter befänden sich in Quarantäne. Das bestätigte Geschäftsführer Matthias Pampus-Meder dem GA auf Nachfrage. Das Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises hatte am Donnerstag von 41 Fällen seit Anfang Februar gesprochen. Von diesen Mitarbeitern seien 28 genesen, blieben also noch 13 aktuelle Fälle. Diese Diskrepanz erklärte der Kreis am Freitag mit der Tatsache, dass in seine Statistik nur die Infizierten Eingang finden, die auch im Rhein-Erft-Kreis leben.