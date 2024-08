Dat is Rheinisch! In de Nuut, Frittebuud!

Dass man heute viel weiter ist in der Erkenntnis, was gut und gesund ist und was nicht, liegt an der Ernährungsforschung. Und so kann man heute beruhigt feststellen, dass etwa ein Imbiss unterwegs nicht schädlich sein muss. Es gibt viele schmackhafte und zugleich körperlich zuträgliche Dinge zu kaufen. Das reicht vom vitaminreichen Salat, über die leichte asiatische Küche bis hin zu biologisch Vollwertigem. Die Auswahl auch an vegetarischen und veganen Nahrungsmitteln ist inzwischen schier unüberschaubar.