Henseler Hof In Niederbachem soll ein Multitreff entstehen

Was gibt es Neues bei der Suche nach einem neuen Pächter für die Gaststätte im Henseler Hof? Die Frage stand zuletzt auf der Tagesordnung des Niederbachemer Ortsausschusses. Kurz gesagt, ist die Ausschreibung laut Verwaltung in der Mache und Gegenstand der Ratssitzung am Donnerstag, 14. Dezember. Daher, so ein Mitarbeiter der Verwaltung, wäre die für die Thematik zuständige Kämmerin Renate Pflaumann dankbar für weitere Anregungen aus den Reihen des Ortsausschusses, was noch alles an Details in die Ausschreibung aufgenommen werden soll. Und diese Vorschläge kamen.