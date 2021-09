53 Impfzentren in NRW geschlossen : Jetzt sind Haus- und Betriebsärzte dran

Düsseldorf Seit Donnerstag sind alle 53 bisherigen Zentren in NRW geschlossen. Geimpft werden soll jetzt nur noch bei den Ärzten – es sei denn, eine neue Corona-Welle würde die Wiedereröffnung der Impfzentren erforderlich machen.

Mehr als zwei Drittel der Bürger in Nordrhein-Westfalen sind mittlerweile zweimal gegen Covid-19 geimpft worden. Rund 70 Prozent haben zumindest eine Erstimpfung bekommen. Viele haben ihre Spritze in einem der 53 Impfzentren erhalten, die seit Februar gestartet sind. Am Donnerstag haben die letzten von ihnen wieder geschlossen, einige hatten in den Tagen und Wochen zuvor schon den Dienst eingestellt. Aber Sorgen um die eigene Impfung muss sich nach Angaben von Frank Bergmann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO), niemand machen. „Das werden die Praxen sehr gut schaffen“, sagte er in Düsseldorf.