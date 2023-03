Neue Altstadtmanager für Königswinter verpflichtet „Jetzt wollen wir das Gefühl des Aufbruchs nach außen vermitteln“

In diesem Zusammenhang bauen die neuen Altstadtmanager auch auf die Erfahrung ihrer Agentur im Bereich Kommunikation, Ausstellungsplanung und Storytelling. „Wir wollen eine neue Geschichte über Königswinter erzählen. Die Aura, der Klang der Stadt passen nicht zur Realität“, so Keinath. Alle Voraussetzungen seien in der Stadt gegeben. Er kenne kaum eine Stadt mit so vielen positiven Eigenschaften. Das Gefühl des Niedergangs der Altstadt gehöre bereits der Vergangenheit an. „Jetzt wollen wir das Gefühl des Aufbruchs nach außen vermitteln.“ Das brauche aber auch Zeit. Die Altstadtmanager bauen auf ihre vielen Kontakte in der Stadt und ihr gutes Netzwerk. Auf die Frage, warum ihnen gelingen sollte, was der Stadt in den letzten 20 Jahren nicht gelungen ist, sagt Keinath: „Man muss uns an unseren Taten messen.“