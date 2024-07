Dat is Rheinisch Jlöv net alles, wat de denks!

Der Rheinländer ist ja nicht nur Philosoph und Alltagswissenschaftler im Allgemeinen, sondern auch Psychologe. Man könnte sagen: Küchenpsychologe. Damit kennzeichnenen wir einmal fix, dass die wissenschaftliche Basis seiner Befunde an dieser Stelle durchaus infrage zu stellen ist. Psychologische Beurteilungen der Mitmenschen sind in rheinischen Haushalten an der Tagesordnung.