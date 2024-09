Dat is Rheinisch! Jlöv net alles, watte denks!

So konnte der Rheinländer all das im Laufe der Jahrhunderte verarbeiten und zu einer einzigartigen Weisheit formen, die sich auch heute noch in den rheinischen Redensarten ausdrückt. Und weil die Völkerwanderung durch die Jahrhunderte vom Rheinländer eine besondere Fähigkeit zur Kommunikation und Kompatibilität geformt hat. Das geht manchmal sogar bis zum Selbstbetrug. Nehmen wir einmal die Dinge, auf die er so stolz ist: Der Rhein, der Dom und Beethoven. Aus aller Welt kommen die Menschen hierher, um dieser drei Kleinodien ansichtig zu werden. Aber kann man darauf wirklich stolz sein?