Orgelcamp im Rhein-Sieg-Kreis : Jugendliche lernen das Instrument der Superlative kennen

20 Jahre Tradition

Die „Orgelmusik zur Marktzeit“ gibt es bereits seit 20 Jahren. Jeweils samstags in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12 Uhr stehen dann die Kirchenpforten als Einladung an alle Siegburg-Besucher zum Innehalten und Zuhören offen. Die Musik nimmt inhaltlich nicht selten Bezug zur Kirchenjahreszeit. Es werden aber auch klassische Orgelliteratur und Improvisationen gespielt. Der Siegburger Kantor Guido Harzen lädt dazu in der Nachfolge seines Vorgängers Adolf Fichter Organisten aus der Region zum Musizierten in der Servatiuskirche ein. Sie wechseln sich ab mit international renommierten Kirchenmusikern, die die Klangfarben der historischen Klais-Orgel in Sankt Servatius zu schätzen wissen.

Zum Abschlusskonzert des Siegburger Orgelcamps überlässt Harzen nun erstmalig dem Orgel-Nachwuchs das Podium. 13 Jugendliche im Alter von elf bis 20 Jahren und ihre Dozentinnen gestalten etwa eine Stunde lang gemeinsam die 1400. Orgelmusik zur Marktzeit. Zur Ausgabe Nummer 1401 der Orgelmusik interpretiert dann wieder Guido Harzen barocke und spätromantische Orgelliteratur. Der Eintritt ist frei. haa