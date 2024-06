Legales Sprayen in Wachtberg Jugendliche setzen mit Graffiti an Schulmauer Zeichen gegen Rassismus

Wachtberg-Berkum · Sich legal mit Spraydosen an der Schulmauer austoben – das durften nun einige Jugendliche an der Hans-Dietrich-Genscher-Schul in Berkum unter professioneller Anleitung. Mit einem bunten „Willkommen“ wollten sie ein Zeichen setzen. Es ist nicht die einzige solche Aktion in Wachtberg.

27.06.2024 , 18:00 Uhr

Beim Graffiti-Workshop an der Wand neben dem Haupteingang der Schule konnten sich Jugendliche künstlerisch austoben. Foto: Petra Reuter





Von Petra Reuter