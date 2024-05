Prozessauftakt Zwei Jugendliche sollen Seniorin in Zülpich gefesselt und bedroht haben

Im eigenen Zuhause Opfer eines Verbrechens zu werden, ist eine schrecklich Vorstellung. Mit einem solchen Fall befasst sich derzeit das Bonner Landgericht: Dort hat am Mittwoch ein Prozess gegen zwei 17 und 18 Jahre alte Jugendliche begonnen. Sie sollen am 16. April vergangenen Jahres gegen 22 Uhr in Zülpich in das Einfamilienhaus einer alleinstehenden 81-Jährigen eingedrungen sein, die Frau gefesselt und Wertgegenstände mitgenommen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftlichen schweren Raub und vorsätzliche gemeinschaftliche Körperverletzung vor. Das Verfahren findet in nicht öffentlicher Sitzung statt, weil beide Angeklagte noch minderjährig sind.