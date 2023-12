Neues Logo, neue Leitung Jugendtreff "Fritz" in Wachtberg öffnet nach langer Pause wieder

Die zwischen fünf und zehn Kinder, die die Angebote nutzen, haben jetzt für den Jugendtreff Fritzdorf laut Kammer ein eigenes Logo „in Anlehnung an das Logo des benachbarten Jugendtreffs in Adendorf“ entwickelt. Das stellten sie am Donnerstagnachmittag stolz vor. Türkisfarben ist das Logo farblich gestaltet und zusätzlich gibt es im Jugendtreff jetzt ein Kuscheltier-Maskottchen, einen kleinen Fuchs, dem man in Anlehnung an den Jugendtreff den Namen „Fritz“ gab. Fritz hielt eines der betreuten Kinder stolz an der Hand und sagte: „Der wohnt jetzt immer hier im Jugendtreff und vielleicht nehmen wir ihn auch mit, wenn wir mal Ausflüge machen.“