Krönung in Mayschoß Jule Streich ist neue Weinkönigin von Mayschoß

Als Beigeordnete der Gemeinde Mayschoß dankte Anneliese Baltes der scheidenden Königin und ihren Prinzessinnen für den Einsatz fürs Weindorf. Sie sprach auch über die besondere Bedeutung des Kulturguts Wein zusammen mit der herrlichen Landschaft und appellierte an die zuständigen Stellen in Mainz, durch zügige Entscheidungen und finanzielle Hilfe den Wiederaufbau des Ahrtals zu fördern. Insbesondere führte sie in dem Zusammenhang die Bedeutung des von der Gemeinde geplante Nahwärmenetzes für einen klimafreundlichen Wiederaufbau an. Der Appell richtete sich an Innenminister Michael Ebling, der zur Proklamation kommen wollte, aber kurzfristig abgesagt hatte.