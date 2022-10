Urteil gegen Betrüger : Computerbetrug aus dem offenen Vollzug

Urteil vor dem Landgericht Bonn : Bonner für Betrug mit erfundenen Unfällen verurteilt Das Bonner Landgericht hat einen 43-jähriger Mann aus Bonn wegen Versicherungsbetrugs in 47 Fällen schuldig gesprochen. Zwei Unfälle hatten sich vermeintlich an einem Tag in Rom und in Prag ereignet.