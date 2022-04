Ortsbeirat Vettelhoven zieht Bilanz : Kaum Fortschritte bei der Sanierung der Kaiserhalle

An der Kaiserhalle in Vettelhoven ist beim Starkregen ein Schaden von 250.000 Euro entstanden. Foto: Weber

Grafschaft Die Kaiserhalle in Vettelhoven dient als Gemeischaftshaus. Beim Starkregen im vergangen Jahr ist hier ein Schaden von 250.000 Euro entstanden. Noch lassen die Zahlungen von Versicherung und Wiederaufbaufonds auf sich warten.



Von Thomas Weber

In der Grafschaft sind derzeit die Ortsbeiräte aufgerufen, Meldungen zum Nachtragshaushalt abzugeben. In Vettelhoven beschloss das dortige Gremium, keine neuen Maßnahmen anzumelden. Man nutzte den Tagesordnungspunkt auf der jüngsten Sitzung allerdings, um auf eine Fülle offener Beschlüsse zu angedachten Baumaßnahmen hinzuweisen. Zum einen wartet man noch auf die Erledigung mehrerer Maßnahmen im Hochwasserschutz, wie Gräben, Kaskadenbauwerke oder Rückhaltungen. Zudem brennt dem Ortsbeirat aber auch die Wiederherstellung von öffentlicher Infrastruktur, die beim Starkregenereignis vom 14. Juli 2021 in Mitleidenschaft gezogen wurde, unter den Nägeln.

Ortsvorsteher Franz Josef Schneider berichtete über den nur zögerlichen Fortgang der Arbeiten im Feuerwehrgebäude. Seit Monaten ist die Wehr in Container ausgelagert. Kaum Fortschritte sieht man auch bei der Kaiserhalle. Dort standen Keller und Erdgeschoss unter Wasser. Seitens der Trägergemeinschaft hatte es zwei Termine zur Sicherung des Mobiliars und zur Entsorgung beschädigten Inventars, wie der Theke gegeben. Der in der Halle entstandene Schaden beläuft sich gemäß der gemeindlichen Meldungen zum Maßnahmen des Landes für den Wiederaufbau auf 250.000 Euro, von denen 210.000 Euro durch Versicherungsleistungen abgedeckt sein sollen. Allerdings scheint die Versicherung mit den bisher vorgelegten Meldungen noch nicht zufrieden und verlangt vor einer Zahlung detailliertere Schadensauflistungen. So berichtete es der Ortsvorsteher.

Im Zuge des Wiederaufbaus soll die Halle leicht umgestaltet werden

Da man derzeit sowieso im Verfahren einer Sanierung der Kaiserhalle stehe, sei es nach Ansicht des Ortsbeirats wenig zielführend, den Status vor dem Starkregen wieder herzustellen. So waren die Toiletten zuletzt im Keller untergebracht, sollten nach einer Sanierung aber im Erdgeschoss Platz finden. Weil es mit den Planungen auch hier nicht weitergehe, habe er nun Bürgermeister Achim Juchem und weitere Entscheider, wie die Trägergemeinschaft, um einen gemeinsamen Gesprächstermin ersucht, berichtete Ortsvorsteher Schneider. Dann solle auch die Übertragung des Gebäudes von der Trägergemeinschaft an die Gemeinde vorangetrieben werden. "Die Halle soll seit 2017 an die Gemeinde übergeben werden, das hätte längst geregelt sein können", monierte Schneider die lange Dauer des Verfahrens.

Warum viele Tätigkeiten für den Ortsbezirk so lange dauern, will der Ortsvorsteher ebenfalls ausgemachtg haben. Dabei lobte er, dass es nach dem Wechsel an der Spitze des Grafschafter Bauhofs mit einigen Dingen nun voranginge. "Da sind Arbeiten von sechs oder sieben Jahren aufzuholen, was nun nach und nach geschieht", so Schneider. Allerdings bestätigte auch er die personellen Engpässe, die auch Bürgermeister Juchem in den Gremiumssitzungen immer wieder thematisiert. So habe Schneider bei einem Besuch des Bauhofs von dessen Leiter erfahren, dass von den dort arbeitenden 22 Mitarbeitern am Tag des Besuchs gerade einmal drei zur Arbeit erschienen waren.