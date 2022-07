Verbranntes Toast in Wachtberger Kita : Kinder und Betreuer haben Räume vorschriftsmäßig geräumt

Wachtberg-Niederbachem Anlässlich eines glimpflich verlaufenden Feuers in der Niederbachemer Kita Drachenhöhle betont die Feuerwehr den Nutzen einer Brandschutzerziehung. Die Kinder haben sich vorbildlich verhalten.



Wegen eines Brandalarms musste am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr die Wachtberger Feuerwehr zur Kita Drachenhöhle in Niederbachem ausrücken: Gott sei Dank gab es für die Wehrleute um Wehrleiter André Hahnenberg nicht viel zu tun, weil das Feuer schnell gelöscht war. Ein Toast in einem Toaster hatte in der Kita gebrannt, die von einer Eltern initiative betreiben wird. Nach dem Querlüften konnten Kinder und Betreuer wieder zurück in ihre Räume.

Was Wehrleiter Hahnenberg dabei massiv gefreute hatte: „Die Kita hat super reagiert und das Gebäude nach Auftreten des Brandes sofort vorschriftsmäßig verlassen.“ Aus seiner Sicht sei das lobenswerte Verhalten auch der Brandschutzerziehung geschuldet, die er erst gerade kurz zuvor in der Kita Drachenhöhle stattfand. Aus Sicht der Gemeinde funktioniert das Konzept auch in anderen Einrichtungen zwischen Adendorf und Ließem bestens.

Das Zauberwort bei der Brandschutzerziehung durch die Wachtberger Wehr heißt „Fridolin Brenzlig“ und ist natürlich ausgedacht: Genauer gesagt ist es eine vom Jugendfeuerwehrverband erfundene Comic-Figur, „die Kindern und Jugendlichen den Umgang mit Feuer und den damit verbundenen Gefahren leicht und verständlich vermitteln sollen“, erklärt Hahnenberg. „Gerade Unachtsamkeit wie in Niederbachem jetzt im Umgang mit dem Toast und dem Toaster könnten manchmal eben auch gravierende Folgen haben.“ In dem Fall sei erfreulicherweise eben das vermieden worden.

Daher biete die Feuerwehr Wachtberg Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschulen in Wachtberg ein Programm an, wie man sicher mit Feuer umgeht“, so Hahnenberg. Im Wesentlichen gehe es um Erkennen und Beurteilen von Brandgefahren, die Beurteilen der Wirkung von Feuer und Rauch und Kenntnisse über Brandschutzeinrichtungen.

Zügiges Räumen

Ganz wichtig seien aber auch geeignete Verhaltensweisen bei einem Brand, wozu Wehrleiter Hahnenberg in erster Linie das vorschriftsmäßige, sprich geordnete, ruhige aber dennoch zügige Räumen eines Gebäudes zählt. „Alles wird den Kindern mit Hilfe von Fridolin Brenzlig spielerisch vorgestellt, und es gibt viel auszuprobieren“, so Hahnenberg. Interessierte Schule und Kita bittet er Kontakt mit der Feuerwehr aufzunehmen, weitere Infos fänden sich unter www.feuerwehr-wachtberg.de.