Köllenhof statt Scheune : Kirmesparty in Ließem mit kleinem Programm

Vor der Corona-Pandemie wurde auf der Ließemer Scheunenkirmes immer bis tief in die Nacht gefeiert. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Die Ließemer Scheunenkirmes soll es in diesem Jahr mit einem kleinen Programm geben. Angesichts der Geschehnisse im Juli solle der Erlös vollständig den Flutopfern zugutekommen. Der Adendorfer Martinsmarkt ist hingegen abgesagt.



Während die meisten Kirmesveranstaltungen wegen der Pandemie abgesagt oder gar nicht erst angekündigt wurden, planen die Macher der Ließemer Scheunenkirmes für das Wochenende wenigstens ein kleines Programm. „Open Air, nach Drei-G-Regelung und mit persönlicher Anmeldung per E-Mail“, erklärte Henning Schwekendiek, Kassenwart des Vereins zur Förderung der historischen Kirmes in Ließem. Am Samstag um 19 Uhr soll es losgehen. Den Adendorfer Martinsmarkt soll es hingegen in diesem Jahr nicht geben.

Nicht zu stemmen, hieß es noch im Juli mit dem Blick auf den näher rückenden Ließemer Kirmestermin im September. Über 30 Ehrenamtliche legen normalerweise Jahr für Jahr 14 Tage lang alle Energie in die Vorbereitungen zur weiträumig bekannten Ließemer Scheunenkirmes. In den vergangenen Jahren reichte das viertägige Programm von der Jugendparty über den Scheunenball bis zum Familienevent und dem Seniorentag. Zwar wird es das ganz große Fest in diesem Jahr nicht geben. „Aber eine kleine Party mit maximal 250 Leuten, das geht“, so Schwekendiek. Angesichts der Geschehnisse im Juli solle der Erlös vollständig den Flutopfern zugutekommen.

Umzug in den Köllenhof

Weil der Aufwand, die Halle des Rheinhöhenhofs Hönscheid auszuräumen, für ein im Verhältnis „so kleines Event“ nicht umgesetzt werden kann, feiert man in diesem Jahr im Köllenhof. „Wir haben noch ein paar Plätze frei“, sagte Schwekendiek am Mittwoch. Nach einer Anmeldung unter info@scheunenkirmes-liessem.de erhalten die Gäste eine persönliche Einladung, deren ausgefüllte Rückseite die Tür zum Event öffnet. Mitfeiern kann, sofern man noch einen der Restplätze ergattert, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Das gleiche gilt in diesem Jahr für die Kirmesmesse am darauffolgenden Sonntag, für die man sich unter www.kath-wachtberg.de im Cocuun-Portal oder telefonisch bei Ursula Rosenbaum unter 0228 / 85 78 124 anmelden kann.

In den anderen Orten, in denen die Kirmes in mehr oder weniger großem Stil in den Jahren vor Corona stattfand, schien es in diesem Jahr keinerlei Vorbereitungen zu geben. „Alles ist ausgefallen“, sagte Josef von Wirtz, der sich in Adendorf in der Freiwilligen Feuerwehr und bei vielfältigen Veranstaltungen engagiert, zu den Kirmesaktivitäten des aktuellen und des letzten Jahres. Laut Oliver Wolf, einem der Organisatoren des Martinsmarkts, habe man erst wenige Stunden zuvor die Absage auch dieses Events beschlossen. „Wegen der vielen Eingänge auf dem Platz ist das nicht umzusetzen“, so Wolf. Der Martinszug selbst sei allerdings bisher noch geplant, so Schulleiterin der Schule am Wald, Martina Linten. „Allerdings abhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen“, so die Schulleiterin.

Tradition soll erhalten bleiben