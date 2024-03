Kiwani gründet Ahr-Club Hilfe für traumatisierte Kinder an der Ahr

Mit mehr als 200.000 Euro haben die Kiwanis-Clubs in Deutschland bereits Projekte für Kinder im Ahrtal finanziell wie ideell gefördert, erklärt der Kreisstädter Hellmut Meinhof, der das Projekt vor Ort unterstützt. Weil es bisher an der Ahr keinen Kiwanis-Club gab, habe man dabei mit vorhandenen Strukturen wie Kirchengemeinden und dem Verein Fluthilfe-Ahr zusammengearbeitet, so Meinhof: „Aufgrund zahlreicher persönlicher Kontakte entstand dann die Initiative, an der Ahr einen eigenständigen Club zu gründen.“