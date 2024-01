Konzertreihe „Klassik zu Gast bei Coppeneur“ Klangliche Reisen in ein musikalisches Neuland

Schon seit sieben Jahren erfreut sich die Konzertreihe „Klassik zu Gast bei Coppeneur“ großer Beliebtheit bei Musikliebhabern in der Region. Nach der „Musikalischen Weltreise“ 2023 soll in diesem Jahr „musikalisches Neuland“ betreten werden – und zwar mit einer „Klangreise mit Kontrasten“, bei der Komponisten zu Interpreten werden. Die Initiatoren der Konzertreihe, Christa und Dieter Lüttke, Herbert Groeger sowie Jasmin und Oliver Coppeneur, versprechen ein Erlebnis, das „für ein neugieriges Publikum, beileibe nicht nur für das klassisch orientierte Musikpublikum, bereichernd sein kann“. Insgesamt stehen dabei vier Konzerte in den Räumen der Confiserie Coppeneur in Aegidienberg auf dem Programm, ergänzt durch ein Jazzkonzert im April.