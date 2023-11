Mit Eurofighter und Tornado-Kampfjets Luftwaffe fliegt bis Weihnachten vermehrt über das Rheinland

Durch die Vermessungsflüge am Flugplatz Nörvenich soll es in unregelmäßigen Abständen zu erhöhtem Flugbetrieb mit abgewandelten Anflugverfahren kommen, schreibt die Luftwaffe dazu auf ihrer Website. Durch diese Anflüge mit erhöhter Geschwindigkeit werde es dann zu einer zeitweise „höheren Lärmbelastung“ kommen, die an den betreffenden Tagen für etwa eine halbe Stunde anhalten wird und vornehmlich im Bereich Kerpen-Süd und Türnich wahrzunehmen sein werde. Dabei werde wetterabhängig versucht, die Anflugkorridore möglichst variabel zu halten, um die auftretenden Belastungen so gut wie möglich zu verteilen. Diese Flüge sollen ausschließlich außerhalb der Mittagspause von 12.30 Uhr bis 14 Uhr stattfinden.