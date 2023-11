Per ÖPNV zum Sessionsauftakt So fahren die Bahnen und Busse am 11.11. in Köln

Am 11. November strömen jährlich Zehntausende Jecke nach Köln, um die Sessionseröffnung auf dem Heumarkt und in der restlichen Innenstadt zu feiern. In diesem Jahr dürften es besonders viele sein, denn immerhin fällt der 11.11. auf einen Samstag. Wer an diesem Tag mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in die Karnevalshochburg fahren will, muss sich auf einige Änderungen der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) einstellen: Um dem Menschenandrang gerecht zu werden, bieten die KVB einige Zusatzfahrten an. Gleichzeitig gibt es vor allem um die Zeit der Karnevalseröffnung um 11.11 Uhr Haltausfälle in besonders jecken Bereichen der Stadt.