Polizei fahndet nach Verdächtigem : 13-Jährige in Park in Bergheim sexuell missbraucht

13-Jährige in Park in Bergheim sexuell missbraucht

Köln In Bergheim soll ein Unbekannter eine 13-Jährige sexuell missbraucht haben. Fast zwei Jahre nach der Tat veröffentlicht die Polizei nun ein Foto des Verdächtigen.

Fast zwei Jahre nach einem sexuellen Übergriff auf eine 13-Jährige in Bergheim fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hofft, den Fall so doch noch aufklären zu können, nachdem die bisherigen Ermittlungen zu keinem Erfolg geführt hatten. Es gebe nun einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, teilte die Polizei am Freitag mit.

Im Juni 2020 habe die damals 13-Jährige den Mann über eine Internetplattform kennengelernt und sich am 3. Juni mit ihm am Bahnhof in Bergheim verabredet. Um 19.20 Uhr trafen sie sich dort. Anschließend soll der Mann mit der Minderjährigen in einen abgelegenen Park gegangen sein und sie zu Oralverkehr aufgefordert haben. Die 13-Jährige leistete Widerstand, der Täter soll die sexuellen Handlungen dann gewaltsam durchgesetzt haben. In Anschluss sei der Mann in unbekannte Richtung geflohen.