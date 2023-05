Vermisste aus Wesseling Polizei sucht vermisste 16-Jährige mit groß angelegter Fahndung

Nach konkreten Zeugenhinweisen hat die Polizei am Donnerstag in Hürth nach einer vermissten 16-Jährigen aus Wesseling gesucht. Laut Mitteilung war ein Polizeihubschrauber sowie Beamte der Hundertschaft aus Wuppertal an der Suche beteiligt. Die Polizei durchsuchte dabei ein Waldgebiet nahe der Straße „Am Heidenhang“ und ein Gebäude am Barbanter Platz. Dabei kam auch ein Spürhund der Polizei zum Einsatz. Trotz der groß angelegten Suche bleibt die Jugendliche weiter vermisst.