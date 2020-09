Fahrt über A59 von Bonn nach Köln : 16-Jähriger flüchtet nach Unfall im Auto der Mutter vor Polizei

Köln Ein 16-Jähriger ist nach einem Unfall auf der A565 bei Beuel mit dem Auto seiner Mutter vor der Polizei geflohen. Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Strafverfahren, auch die Mutter geriet ins Visier der Polizei.

Ein 16-Jähriger hat am Dienstag mit dem Auto seiner Mutter einen Auffahrunfall auf der Autobahn 565 bei Beuel gebaut und ist anschließend vor der Polizei über die A59 geflohen. In Köln stellten die Beamten den Jugendlichen, der nicht nur Drogen dabei hatte, sondern auch welche zu sich genommen hatte.

Als die Beamten den Mann aufforderten, anzuhalten, ignorierte er dies und fuhr weiter in Richtung Köln. Durch Schlangenlinienfahren versuchte er außerdem die Streife abzuhängen. An der Anschlussstelle Lind fuhr der Jugendliche von der Autobahn ab, hielt am Kreisverkehr Frankfurter Straße/Belgische Allee an und stieg aus. Die Polizei stellte und fixierte ihn dort.