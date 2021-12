Auswertung für Nordrhein-Westfalen : 180 Dauer- und Starkregen-Unwetter dieses Jahr in NRW

Essen Extreme Regenfälle haben in den vergangenen Jahren immer wieder große Schäden verursacht, in katastrophalem Ausmaß zuletzt im Juli. Eine Auswertung für Nordrhein-Westfalen zeigt, dass es 2021 besonders viele Stark- und Dauerregen-Unwetter gab.

In diesem Jahr haben Meteorologen in Nordrhein-Westfalen so oft Stark- und Dauerregen in Unwetterstärke registriert wie seit mindestens 20 Jahren nicht mehr. Dies geht aus einer der dpa vorliegenden vorläufigen Übersicht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Daten seit dem Jahr 2001 hervor. Demnach wurden im zu Ende gehenden Jahr in NRW auf der Basis von Radardaten rund 180 „Niederschlagsereignisse“ gezählt, die vom DWD als Unwetter oder sogar extremes Unwetter eingestuft wurden. Der katastrophale mehrtägige Dauerregen im Juli wurde dabei von den Experten als ein einziges, zusammenhängendes Geschehen erfasst. Hinzu kamen in jenen Tagen noch zwei räumlich deutlich kleinere Unwetter im Norden des Bundeslandes.

Tief „Bernd“ hatte Mitte Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verheerende Fluten verursacht. Die Regenmengen waren extrem: Großflächig fielen in 24 Stunden über 100 Liter pro Quadratmeter. Die DWD-Station in Wipperfürth-Gardeweg registrierte am 14. Juli 162,4 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden. Die höchste Niederschlagsmenge wurde in NRW an einer Station des Landesumweltamtes in Hagen gemessen mit 241,3 Litern innerhalb von nur 22 Stunden. Zum Vergleich: In den drei Monaten Juni, Juli und August fielen von 1961 bis 1990 in NRW im Schnitt zusammengenommen 240 Liter.