Unter Drogen- und Alkoholeinfluss : 19-jähriger Bonner kollabiert in Polizeizelle in Köln

19-jähriger Bonner kollabiert in Polizeizelle in Köln

In einer Ausnüchterungszelle im Kölner Polizeipräsium ist der junge Bonner kollabiert. Foto: dpa

Köln Ein 19-Jähriger aus Bonn ist am Freitagabend in einer Ausnüchterungszelle im Kölner Polizeipräsidium kollabiert und musste reanimiert werden. Der Mann soll Drogen und Alkohol zu sich genommen haben.

