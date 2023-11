Stich in den Oberkörper 19-Jähriger wird in Köln schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag in Köln-Deutz durch einen Stich in seinen Oberkörper schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei Köln mit. Der Verletzte soll gegen 0:45 Uhr an der KVB-Haltestelle Lanxessarena in Richtung Suevenstraße an Gleis Vier mit zwei bislang unbekannten Männern in einen Streit geraten sein. Bei dem Streit sollen die beiden Männer dem 19-Jährigen mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Die beiden Männer flohen, als ein Zeuge auf sich aufmerksam machte in Richtung Bahnhof Deutz. Der Verletzte wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.