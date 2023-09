Mord in Köln-Rondorf? 19-Jähriger in Köln getötet - Tatverdächtiger vor Haftrichter

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt am Samstagmorgen in Köln-Rodenkirchen haben Spezialeinheiten der Polizei am frühen Abend einen Tatverdächtigen in seiner Wohnung in Köln-Rondorf festgenommen. Erste Ermittlungen im Umfeld des Getöteten brachten die Beamten auf die Spur des 23-Jährigen. Der Tatverdächtiger sollte noch am Sonntag vor den Haftrichter kommen. Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.