19-Jähriger durch Unbekannte verletzt : Polizei ermittelt in versuchtem Tötungsdelikt in Waldbröl

Die Polizei war in der Nacht zum Montag in Waldbröl im Einsatz. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Waldbröl Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen 19-Jährigen in Waldbröl mit einem Gegenstand verletzt. Die Polizei ermittelt in einem versuchten Tötungsdelikt.



Von Christine Bähr

Ein 19-jähriger Mann soll in der Nacht zum Montag in Waldbröl das Opfer eines versuchten Tötungsdelikts geworden sein. Drei ungefähr 18-jährige Männer fügten ihm nahe der evangelischen Kirche mehrere Verletzungen mit einem Gegenstand zu, so die Polizei. Um welchen Gegenstand es sich dabei konkret handelt und wie schwer der Mann verletzt ist, war zunächst unbekannt.

Neben den drei tatverdächtigen Männern sucht die Polizei nun auch nach dem Begleiter des Mannes, welcher möglicherweise Zeuge der Tat geworden ist. Die Tatverdächtigen sollen laut Meldung gut 1,60 bis 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen soll eine schwarze Kappe mit einer glänzenden Applikation getragen haben; ein anderer Tatverdächtiger soll mit einem dunklen Pullover mit weißem Schriftzug sowie schwarzen Sportschuhe mit neonfarbenen Streifen bekleidet gewesen sein.