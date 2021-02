Mit Publikum unter Rheinbrücke in Köln : 19-Jähriger schrottet gemieteten BMW bei misslungenem Drift

Köln Ein 19-Jähriger hat in Köln am Donnerstagabend einen gemieteten BMW bei einem Drift stark beschädigt. Unter den 20 bis 30 Zuschauern unter der Deutzer Rheinbrücke befanden sich jedoch auch Zivilfahnder der Polizei.

Dumm gelaufen oder einfach nur dreist - so könnte man die Aktion eines 19-Jährigen bezeichnen, der damit am Donnerstagabend gegen 22 Uhr unter einer Kölner Rheinbrücke einen hohen Sachschaden verursacht hat. Was war passiert? Auf dem Parkplatz an der Sachsenbergstraße in Köln-Deutz hatte der Auto-“Poser“ laut Polizei vor 20 bis 30 Zuschauer einen so genannten Drift durchgeführt und dabei seinen gemieteten BMW an einem einbetonierten Zaum stark beschädigt. Anschließend war er zusammen mit seinem Beifahrer geflüchtet.