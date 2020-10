Nach schwerer Körperverletzung : 21-Jähriger nach jahrelanger Flucht am Flughafen Köln/Bonn festgenommen

Köln Am Montag hat die Polizei einen 21-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn festgenommen. Er war zuvor zwei Jahre auf der Flucht gewesen. Er soll einem anderen Mann mit einem Aschenbecher ins Gesicht geschlagen haben.

Am späten Montagabend nahm die Bundespolizei gegen 22 Uhr einen 21-jährigen Mann am Flughafen Köln/Bonn fest. Er kam mit einem Flugzeug aus Italien am Flughafen an.