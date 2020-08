Drei Personen in Elsdorf verletzt : 22-Jähriger verweigert Mund-Nasen-Schutz und versprüht Reizgas

Drei Personen in Elsdorf verletzt

In Elsdorf sind drei Personen bei einer Reizgas-Attacke leicht verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: DPA

Elsdorf Als ein 22-Jähriger im Rhein-Erft-Kreis ohne Mund-Nasen-Schutz eine Tankstelle betrat, wurde er von einer Mitarbeiterin des Raumes verwiesen. Kurz darauf kehrte er zurück - und versprühte Reizgas.

In Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis sind am späten Mittwochabend drei Personen bei einer Reizgas-Attacke in einer Tankstelle leicht verletzt worden. Zuvor hatte es eine Auseinandersetzung zwischen einer Angestellten und einem Kunden gegeben, der zunächst keinen Mund-Nasen-Schutz trug.