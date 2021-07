Täter treten und schlagen auf das Gesicht ein : 23-jähriger Kölner nach Vereinsfeier schwer verletzt

Köln Nach einer Sportvereinsfeier kam es in Köln-Ehrenfeld zu einer brutalen Schlägerei. Mehrere Angreifer hatten sich auf einen 23-jährigen Kölner gestürzt und verletzten sein Gesicht mit Schlägen und Tritten schwer.

Schwerste Gesichtsverletzungen hat in der Nacht auf Sonntag ein 23-Jähriger in Köln-Ehrenfeld infolge eines Überfalls durch mehrere Angreifer erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war der Betroffene gegen 2.50 Uhr nach einer Feier des Sportvereins auf dem Heimweg, als er in der Fuchsstraße angegriffen wurde.