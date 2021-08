Kurz vor HaltestelleTrimbornstraße : 24-Jähriger in Regionalbahn 25 beraubt

24-Jähriger in Regionalbahn 25 beraubt

Köln Zwei Männer haben am Sonntagabend einen 24-Jährigen in der Regionbahn 25 von Rösrath nach Köln beraubt. Die Polizei fahndet nun nach den beiden Männern und sucht Zeugen.

Nach einem Raubüberfall am Sonntagabend in Köln-Kalk sucht die Kölner Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera zwei polnisch sprechende Männer. Den Männern wird vorgeworfen, einem 24 Jahre alten Fahrgast gegen 22.15 Uhr in der Regionalbahn 25 von Rösrath nach Köln, kurz vor der HaltestelleTrimbornstraße, das Mobiltelefon gewaltsam entwendet zu haben.