Bahnhof Köln Messe/Deutz : 28-Jähriger greift unvermittelt Mann an und würgt ihn mit Ladekabel

28-Jähriger greift unvermittelt Mann an und würgt ihn mit Ladekabel

Köln Ein 35 Jahre alter Kölner ist am Mittwochmorgen am Bahnhof Köln Messe/Deutz unvermittelt von einem Mann angegriffen und von hinten mit einem Ladekabel gewürgt worden. Es war nicht der erste Angriff des mutmaßlichen Täters.

Vollkommen grundlos und ohne Vorwarnung hat ein 28-Jähriger am Mittwochmorgen einen Bahnreisenden in Köln von hinten angegriffen, ihm ein Ladekabel um den Hals gelegt und zugezogen. Der Angriff ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei gegen 7.30 Uhr am Bahnhof Köln Messe/Deutz. Das 35 Jahre alte Opfer saß im Wartebereich des Bahnhofs zusammen mit einer Begleiterin, als sich der Angriff ereignete.