Köln : 31-Jähriger rettet sich vor Schüssen - Mordkommission ermittelt

Update Köln In Köln haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen auf einen 31-Jährigen geschossen. Nun hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Es handelt sich mutmaßlich um eine Tat im Rockermilieu.

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Köln mehrere Schüsse auf einen 31-Jährigen abgegeben. Der Mann habe sich unverletzt in einen Hauseingang in der Kölner Altstadt flüchten können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit.