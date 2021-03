Schwere Stich- und Schnittverletzungen : 33-Jähriger nach Angriff in Köln notoperiert

Köln In Köln ist am Wochenende ein 33-Jähriger nach einem Angriff notoperiert worden. Wie die Polizei mitteilt, habe er schwere Stich- und Schnittverletzungen erlitten.

Bei einem Angriff in einer Gaststätte in Köln hat ein 33-Jähriger schwere Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Der Mann sei nach der Tat in dem eigentlich geschlossenen Café notoperiert worden, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag.